صور- أزياء تنتشر فى شتاء 2022 منها التنورة الجلد والكاروهات

جدة - نرمين السيد - وتحرص الفتيات قبل قدوم أى موسم بمتابعة أبرز الأزياء التى تواكب الموضة والاتجاهات الحديثة، لتنظيم الخزانة بموضة العام.

ومن بين أبرز الأزياء التى تنتشر فى موضة خريف وشتاء 2022:

-قميص كاروهات:

يعد من الملابس المهمة التى تنتشر فى شتاء 2022 ولا يجب أن تخلو خزانة فتاة منها، ويمكن تنسيقه مع تيشيرت أو قميص أبيض اللون.

-البليزر الكلاسيك:

يعتبر من أهم القطع التى تحرص الفتيات على امتلاكها فى خزانة ملابسها، فهو يلائم المناسبات الرسمية أو مقابلات العمل، ويمنح مرتديته المزيد من الأناقة والجاذبية والشعور بالدفء.

-الجيبة الجلد:

تساعد فى منح مظهر أنيق خلال موضة الشتاء، ويمكن اختيار اللون الجملى المنتشر فى 2022.

-الهاف بوت الأسود:

من القطع الرائجة فى خزانة أى فتاة وخصوصا موسم الشتاء لتحمل مياه الأمطار والأجواء المتقلبة، بالإضافة إلى ملائمتها لكافة الملابس.