صور- أزياء تنتشر فى شتاء 2022 منها التنورة الجلد والكاروهات

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جدة - نرمين السيد - وتحرص الفتيات قبل قدوم أى موسم بمتابعة أبرز الأزياء التى تواكب الموضة والاتجاهات الحديثة، لتنظيم الخزانة بموضة العام.
ومن بين أبرز الأزياء التى تنتشر فى موضة خريف وشتاء 2022:
-قميص كاروهات:
يعد من الملابس المهمة التى تنتشر فى شتاء 2022 ولا يجب أن تخلو خزانة فتاة منها، ويمكن تنسيقه مع تيشيرت أو قميص أبيض اللون.
-البليزر الكلاسيك:
يعتبر من أهم القطع التى تحرص الفتيات على امتلاكها فى خزانة ملابسها، فهو يلائم المناسبات الرسمية أو مقابلات العمل، ويمنح مرتديته المزيد من الأناقة والجاذبية والشعور بالدفء.
-الجيبة الجلد:
تساعد فى منح مظهر أنيق خلال موضة الشتاء، ويمكن اختيار اللون الجملى المنتشر فى 2022.
-الهاف بوت الأسود:
من القطع الرائجة فى خزانة أى فتاة وخصوصا موسم الشتاء لتحمل مياه الأمطار والأجواء المتقلبة، بالإضافة إلى ملائمتها لكافة الملابس.
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