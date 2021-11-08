الشهر المقبل.. اقتراب كوكب بحجم برج إيفل من الأرض

جدة - نرمين السيد - وصنفت ناسا ذلك الكويكب أنه محتمل الخطورة، ويسمى الكويكب "4660 نيريوس" ويبلغ حجمه ثلاثة أضعاف مساحة ملعب كرة القدم وطوله 330 مترا، لذا يكون تأثيره مدمرا على الأرض.

ولكن أشارت صيحفة "ديلى ستار" البريطانية أنه يشكل تهديدًا للبشرية ومن المتوقع أن يمر عبر الكوكب.

يتوقع مراقب الكويكبات التابع لوكالة ناسا أن الكويكب سيقترب من الأرض فى 11 ديسمبر، وعند الاقتراب سيطير بالقرب من الكوكب على مسافة 3.9 مليون كيلومتر، وتعد مسافة أكبر بعشر مرات من المسافة بين الأرض والقمر.

ويدور الكويكب حول الشمس كل 664 يومًا على الرغم من أنه من المتوقع ألا يقترب من الأرض مرة أخرى حتى 2 مارس 2031 ثم نوفمبر 2050، وفقًا لتقرير ديلى ريكورد.