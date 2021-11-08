بالولايات المتحدة.. قناة تستهدف استمتاع الكلاب بالمنزل واسترخائهم

جدة - نرمين السيد - وخصصت قناة "DogTV" للكلاب، وتمنحهم مشاهدة ممتعة فى حالة خروج أصحابها، كما تساعد فى تخفيف القلق والوحدة والتوتر، وفقا لما لما جاء فى موقع "ديلى ستار". واعتقد الكثير أنها مزحة، ولكن عملت القناة على تطوير برامج تعتمد على البحث العلمى فى الاحتياجات العاطفية والنفسية للكلاب. واهتمت القناة بحرصها على استخدام ألوان خاصة مناسبة للكلاب وترددات صوتية ومواضع للكاميرا تهدف إلى منحهم المزيد من الاسترخاء. وتساهم قناة "دوج تى فى" فى خروج أصحاب الحيوانات الأليفة "الكلاب" من المنزل بسهولة دون الإنشغال بالكلاب طوال فترة الخروج.

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