«الاتصالات» تنظم ندوات لمحو الأمية الرقمية فى إطار مبادرة «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع دواوين عموم المحافظات ومؤسسة "حياة كريمة"، عددا من الندوات التثقيفية لبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية للمواطنين من كافة الفئات المجتمعية فى 142 قرية من القرى المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة" لـ 27 مركز فى 12 محافظة، هى "أسيوط والجيزة والقليوبية والغربية والبحيرة والشرقية والمنوفية والدقهلية والمنيا وقنا وسوهاج وكفر الشيخ"، وذلك خلال الفترة من 5 يوليو إلى 28 أكتوبر.





وتأتى الندوات تنفيذا لمستهدفات مبادرة "حياة كريمة" واستكمالا لجهود وزارة الاتصالات فى بناء مصر الرقمية للوصول إلى مجتمعات قروية رقمية تفاعلية منتجة. وتهدف الندوات إلى نشر الثقافة الرقمية وتعزيز الشمول المالى بالقرى لرفع وعى المواطنين بالخدمات الرقمية المتاحة بمنصات الجهات الحكومية المختلفة كالصحة والتعليم والتموين والمرافق وكذا الخدمات المتاحة بمنصة "مصر الرقمية"، وتنمية قدراتهم على استخدامها والاستفادة منها، وبلغ عدد المستفيدين من الندوات 4187 مواطنا. جدير بالذكر أن "حياة كريمة" هى مبادرة وطنية أطلقها رئيس الجمهورية بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين ولا سيما الفئات الأكثر احتياجا فى المحافظات والقرى وذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التى تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية. ويشارك فى تنفيذ المبادرة عدد كبير من الهيئات والوزارات، منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى يتمثل دورها فى تطوير الريف المصرى من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات، لا سيما من خلال ربط هذه القرى بكابلات الألياف الضوئية وإنشاء أبراج لتقوية شبكات المحمول، فضلا عن تعزيز التنمية البشرية فى هذه القرى.

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