فى «تيليجرام».. خدمة جديدة لحجب الإعلانات

جدة - نرمين السيد - وكشف بافل أن الخدمة يتم الحصول عليها من خلال اشتراك قليل التكلفة ولكن لم يفصح عنها، وسيسمح ذلك المستخدمين فرصة لدعم المنصة بشكل مباشر، وفقا لما جاء فى موقع "phonearena" التقنى.
وتستهدف الخدمة تعطيل الإعلانات المعروضة على القنوات ذات العدد الكبير من المشاركين، أما إذا كان المستخدم لا يرغب فى الدفع مقابل هذه الخدمة، سوف يستمر فى مشاهدة تلك الإعلانات.
وأشار إلى أن بعض المستخدمين من أصحاب القنوات الخاصة يتطلعون إلى أن يكون باستطاعتهم تعطيل الإعلانات على قنواتهم، مضيفا أن إدارة التطبيق تدرس الظروف الاقتصادية لمثل هذه الخدمة.
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