خطوات سهلة وبسيطة لتحضير «رقاق باللحمة المفرومة»

جدة - نرمين السيد - ومن بين الأطعمة التى تحرص الفتيات على تعلمها "رقاق باللحمة المفرومة" التى تحتاج لتحضيرها القليل من المكونات، منها:
-12 ورقة رقاق.
-3 أكواب من مرق الدجاج.
-نصف كيلو من اللحم المفروم.
-ربع كوب من الزبدة.
طريقة التحضير:
يحمى الفرن على حرارة 180، وتدهن صينية الفرن بشكل دائرى بالزبدة، ويغمس بعدها ورقة الرقاق فى المرق لمدة ثانية ثم رصها بالصينية.
وتدهن ورقة الجلاش من أعلى بالزبدة ثم تكرر العملية على أربع ورقات أخرى، ويوزع بعدها اللحم المفروم على الورقة السادسة.
ويكرر غمس أوراق الرقاق ودهنها بالزبدة مع الأوراق المتبقية، ثم يدهن الوجه بالزبدة وتوضع بعدها الصينية بالفرن لمدة 15 دقيقة وتقلب عند تحمير القاعدة.
وتدخل الصينية الفرن من جديد لمدة 15 دقيقة، ثم تقدم ساخنة.
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