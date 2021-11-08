شركة يابانية تبتكر دراجة كهربائية قابلة للطى

جدة - نرمين السيد - ويطلق على تلك الدراجة الكهربائية ذات العجلتين اسم "تاتاميل" وهى تعد وسيلة نقل مضغوطة والتى يمكن طيها حتى توضع تحت المكاتب.

ويبلغ طول الدراجة فى وضعية الركوب 1230 ميلليمترا، وارتفاعها 1000 ميلليمترا، وعرضها 650 ميلليمترا، ولكن عند طيها تتغير تلك المساحات ويصل طولها إلى 700 ميلليمترا، وارتفاعها 680 ميلليمترا وعرضها 260 ميلليمترا، وفقا لما جاء فى موقع "يانكو ديزاين".

وتعمل الدراجة على طاقة بطارية ليثيوم فوسفات الحديد، ويمكن أن تقطع مسافة 50 كيلو متراً بشحنة واحدة، أما سرعتها القصوى فيمكن أن تصل 40 كيلو متراً فى الساعة وهى مناسبة للتنقل داخل المدينة، كما يمكن أن تكون بمثابة مصدر طاقة محمول.

ووفقاً لشركة «إيكوما» اليابانية، التى قامت بتصميمها، ويمكن تخصيص الألواح الجانبية للدراجة حسب رغبة الزبائن للحصول على مظهر أنيق من خلال تبديل المواد أو تبدل الألوان، ويمكن لراكبى الجيل الحالى أيضاً الحصول على رسومات توضيحية لافتة تعكس شخصيتهم مع الدراجة.