بلاغات عن تعطل تويتر فى دول عدة

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "Down Detector" الذى يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل فى الدخول إلى "تويتر".
وأشار الموقع إلى أن 57% من المستخدمين يواجهون مشاكل على الموقع، بينما يواجه 32% مشاكل على التطبيق، وأفاد 11% من المستخدمين بأنهم يواجهون مشاكل فى الدخول إلى حساباتهم.
واشتكى المستخدمون فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا ودول أخرى، من أنهم لا يستطيعون الدخول إلى حساباتهم، أو أنهم لا يستطيعون كتابة تغريدات جديدة.
وأشار الموقع إلى أنه تلقى أكثر من 2700 شكوى بتعطل الخدمة، بينما لم يصدر عن شركة "تويتر" أى بيان رسمى بشأن المشكلة أو السبب الذى أدى إلى العطل.
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