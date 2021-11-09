15 مليار دولار.. فاتورة ضريبية جديدة لأغنى رجل فى العالم

جدة - نرمين السيد - وقال الملياردير: "لقد تم مؤخرا تحقيق الكثير من المكاسب غير المسجلة باعتبارها وسيلة لتجنب الضرائب، لذلك أقترح بيع 10% من أسهم تسلا الخاصة بى".

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة السيارات الكهربائية أنه "سيلتزم بنتائج هذا الاستطلاع، بغض النظر عما ستؤول إليه الأمور". كانت النتيجة 58% لصالح البيع و42% ضده، مما يشير إلى أنه سيبيع الأسهم.

يواجه الرئيس التنفيذى لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، فاتورة ضريبية جديدة تتجاوز 15 مليار دولار، والتى من المحتمل مطالبته بها خلال الأشهر المقبلة على استثماراته فى عقود خيارات الأسهم، حسبما ذكرت شبكة "سى إن بى سى".

وحصل الملياردير على عقود خيارات لأسهم "تسلا" فى عام 2012 كجزء من خطة التعويض والمكافآت المالية، نظرا لأنه لا يحصل على راتب أو مكافأة نقدية، فإن ثروته تأتى من مثل هذه الخطط التى تشمل الأسهم.

كما سيتعين عليه أيضا دفع أعلى معدل ضرائب بنسبة 13.3% فى كاليفورنيا، حيث أنه حصل على الخيارات وكسبها فى الغالب عندما كان مقيما بولاية كاليفورنيا.

وبذلك سيكون معدل الضريبة الفيدرالية والخاصة بالولاية مجتمعين 54.1%، لذا فإن إجمالى فاتورة الضرائب على خياراته، بالسعر الحالى، سيكون 15 مليار دولار.