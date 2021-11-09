المعطف الفرو.. أبرز صيحات موسم الشتاء للموضة النسائية

جدة - نرمين السيد - وأوردت وأوضحت المجلة المعنية بـ الموضة والجمال، أن المعطف الفرو يتميز هذا الموسم بتصميم "Oversized" أو القصة الأكبر من المقاس، ليعطى لمسة من الجاذبية على المظهر تعكس الجرأة وتفرد الأسلوب.

وأفادت "EllE" أن بعض موديلات المعطف الفرو تنفرد هذا الموسم بمظهر الشعيرات الشعثاء، كما تتألق بعدة ألوان منها الجملى، والأبيض والوردى العتيق والأسود والأزرق الداكن.

وأضافت أن المعطف الفرو يتناغم مع الإطلالات الرياضية الكاجوال وإطلالات العمل الأنيقة.