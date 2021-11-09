إمكانات ووظائف مدهشة.. ريلمى تطلق ساعتها الذكية Watch T1

جدة - نرمين السيد - وأطلقت الشركة الصينية ساعة "Watch T1" بـ شاشة AMOLED قياسها 1.3 بوصة، تعمل بدقة الوضوح 416 فى 416 بيكسل، وزودتها بطبقة من زجاج Gorilla Glass لحمايتها من الخدوش، وكذلك تمتاز الساعة بمقاومة الماء وفقا لمعيار 5 ATM.
تحتوى الساعة الذكية "Watch T1"، على ذاكرة سعتها 4 جيجابايت، مما يتيح تشغيل ملفات الصوت المخزنة عليها عن طريق تقنية البلوتوث.
الساعة مجهزة بوحدة GPS ولذلك يعد مستخدمها فى غير حاجة إلى اصطحاب الهاتف الذكى لتسجيل المسافات المقطوعة أو تشغيل الموسيقى أثناء التمارين الرياضية، كما تعمل البطارية لفترة تصل إلى أسبوع ويمكن شحنها بنسبة 90% فى غضون 35 دقيقة فقط.
وزودت شكة ريلمى سعتها الذكية بعدة وظائف متطورة تسجيل معدل نبضات القلب بشكل دائم، وقياس نسبة الأكسجين فى الدم، وإظهار الإشعارات والتحكم فى الكاميرات، والرد على المكالمات الهاتفية من خلال تقنية البلوتوث.
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