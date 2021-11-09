نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. فتح الطرق بعد انقشاع الشبورة

جدة - نرمين السيد - وكشف صابر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه اليوم الإعلامية عبير بسيونى، إلى وجود شبورة مائية نتج عنها غلق بعض الطرق منها طريق مصر إسكندرية الصحراوى وطريق العلمين الصحراوى، وتم تفعيل خط الاستغاثة الساخن 01221110000، ولكن تم فتح تلك الطرق بعد انقشاع الشبورة.

وأشار إلى أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند محور فيكتور إمانويل للمتجه إلى كايرو سيز مول، وأيضا بمحور أبو قير عند كفر أبو عبده وللمتجه إلى مناطق ميدان الوزارة.

ولفت صابر إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات بجميع المحاور، كذلك عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدمات مرورية بإشراف اللواء عمرو البيلى، بما يتلاءم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى بنطاق المدارس والجامعات.

وأوضح صابر، أن قطاعات الطرق الدائرية تعمل بشكل مرض ما عدا ما قبل منزل مناطق الواحات القادم من المريوطية إلى الصحراوى وأعلى مناطق الكنيسة والمنيب وأعلى مناطق الأوتوستراد وأعلى مناطق المرج وما قبل نفق السلام، نتيجة لوجود بعض الأعمال هناك.

وأضاف صابر لـ "صباحك ومطرحك" أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما وجه اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية مع تنظيم الحركة المرورية بنطاق الأماكن التعليمية منذ الساعة 6 صباحا لتوفير مناخ آمن للطلاب.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة تنحصر الكثافة المرورية أعلى محور صفط للقادم من الدائرى إلى جامعة القاهرة وشارع ثروت، وقال عن محور أحمد عرابى أنه يعمل بشكل جيد، وأضاف الزحام أمام محطة مترو الجامعة القادم من فيصل إلى مناطق الدقى، ونصح بسلوك شارع مراد أو شارع الجامعة، وزحاما بمطلع كوبرى 15 مايو للقادم من جامعة الدول العربية وميدان لبنان إلى مناطق الزمالك والقاهرة.

وقال إن هناك كثافات أعلى كوبرى الجامعة للقادم من الجيزة إلى القاهرة لكسر ماسورة مياه خلف كلية صيدلة بمحافظة القاهرة على كورنيش النيل وخلف قصر العينى الفرنساوى وجارى عملية الإصلاح من قبل غرفة عمليات محافظة القاهرة وسط انتشار الخدمات المرورية، وللمتجهين من الجيزة إلى القاهرة يمكن استخدام كوبرى عباس أو كوبرى الجلاء أو كوبرى 6 أكتوبر أو كوبرى الساحل.

أما محافظة القاهرة تعتبر الكثافة المرورية بها متوسطة، كان بها أتوبيس معطل بمطلع كوبرى أكتوبر من العروبة وتم الانتهاء منه، وزحام بأعلى كوبرى الحدائق للقادم من الوايلى والزاوية إلى مدينة نصر ونصح بسلوك شارع مصر والسودان، وحذر من سلوك كوبرى الحلمية لزيادة تدفق الحركة المرورية للقادم من الكابلات ومناطق محور فريق العصار إلى مناطق مصر الجديدة والتجنيد ويمكن استخدام كوبرى سرايا القبة.