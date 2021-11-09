اليابان تطلق صاروخا يحمل 9 أقمار صناعية إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - نجحت اليابان فى إطلاق صاروخ النقل "إبسيلون" وعلى متنه تسع أقمار صناعية فى مدارات حول الأرض، اليوم الثلاثاء، فى أحدث محاولة لتعزيز مشاركة المؤسسات التعليمية والشركات فى تطوير الفضاء.





وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن صاروخ إبسيلون-5، ويوصف بأنه بديل صغير ومنخفض التكلفة، انطلق من مركز أوشينورا الفضائى فى مقاطعة كاجوشيما الجنوبية الغربية فى حوالى الساعة العاشرة صباحًا (بالتوقيت المحلى لليابان).

جدير بالذكر أنه كان من المقرر إطلاق الصاروخ أكتوبر الماضى، غير أن الوكالة قررت تأجيل عملية الإطلاق 3 مرات لأسباب فنية وأسباب أخرى، وحمل الصاروخ، الذى يبلغ قطره 2.6 مترًا وطوله 26 مترًا ويزن 96 طنًا، تسعة أقمار صناعية، ويبلغ حجم صاروخ إبسيلون نصف حجم الصواريخ التى دأبت اليابان على إطلاقها، وتستخدم الذكاء الاصطناعى لضمان سلامتها.

يشار إلى أن أحد الأقمار الصناعية الموجودة على متن صاروخ النقل "إبسيلون"، والذى طورته شركة كاواساكى للصناعات الثقيلة، هو عبارة عن مركبة تجريبية مصممة لجمع الحطام الفضائى.