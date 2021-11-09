فيديو.. «الجحش الذكى» أحدث أساليب التسول الرقمية

جاء ذلك بعد أن استحوذت المعاملات الرقمية السهلة على ساحة الدفع بين رواد الأعمال الصغار والباعة الجائلين، ودخل مؤخرًا "الشحاذين".
ونشر ماهيندرا مقطع فيديو، عبر صفحته على "تويتر"، يظهر أحد الشحاذين فى الشارع مع "بوق" للعزف، وحمار مزود بـ رمز استجابة سريعة QR كود على جبهته لتلقى الأموال.
فى مقطع فيديو غريب يظهر تطور الحمير فى الهند وأساليب التسول الرقمية، فقد قام متسول بتزويد حماره بـ رمز استجابة سريعة على جبهته حتى يتمكن الناس من الدفع له باستخدام هواتفهم.
فى المقطع القصير يظهر المتسول وهو يعزف باستخدام "البوق" بينما يرافقه حمار يرتدى السارى الهندى الملون، زين بـ أزهار مربوطة حول قرونه وحوافره لكنه يمتلك QR كود UPI.. بينما يعزف الرجل على الآلة، يقوم أحد سكان المنازل الذين يطرق أبوابهم بالتقاط الكود على الحمار بهواتفهم لإجراء الدفع.
وكتب ماهيندرا على الفيديو معلقا: "هل تحتاج إلى المزيد من الأدلة على التحول الواسع فى المدفوعات الرقمية بالهند؟!".
يغطى الفيديو فى الواقع طقوس جانجيردولو، وهى تقليد عمره قرون يشارك فيه رجال من مجتمع قبلى معين فى تيلانجانا وأندرا براديش وتاميل نادو.. خلال الطقوس، يزور الرجال منازل الناس بالثيران المزخرفة لأداء الحيل، فى المقابل، يقدم الناس تبرعات على شكل أموال أو صدقات.
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