صور- فساتين مناسبة لاحتفالات الكريسماس

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جدة - نرمين السيد - وتحتار بعض الفتيات عند اختيار موضة الفساتين التى ترغب ارتدائها خلال الاحتفال بالكريسماس.
وتستعين الكثير بالفستان الترتر الذى تمكن فى إعجاب الكثير من الفتيات خلال العاك الماضى، ويستمر تربعه عروش الموضة فى 2022، لتميزع بخامته اللامعة التى تناسب الاحتفالات.
وتلجأ البعض إلى اختيار الفساتين ذات اللون الأحمر، الذى يسيطر على إطلالاتهن خلال حفلا الكريسماس، بمختلف قصاته.
وتعد الفساتين القصيرة من الاختيارات المفضلة للكثير خلال أى احتفال، ويمكن اختياره ذات موضة الأكمام الواسعة أو المتضخمة الجرئية.
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