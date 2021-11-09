تحذيرات جديدة من مايكروسوفت لمستخدمى ويندوز 10

جدة - نرمين السيد - وجرى اختراق عدد من المؤسسات، من خلال عمليات للتصيد الاحتيالى بعد فك شفرات كلمة المرور، وفقا لما جاء فى مجلة "فوربس الأمريكية".
وأوضحت الشركة أن تلك الهجمات تعمل على فك كلمة السر التى تعتمد على التجريب وتخمين كلمات المرور لاختراق أكبر عدد من الأجهزة ذات كلمة السر الشائعة والبسيطة.
وأشار أحد باحثى شركة جوجل إلى أن كلمات المرور تعد أكبر تهديد منفرد لأمان المستخدمين عبر الإنترنت، ويجب عليهم عمل نسخة احتياطية من خلال المصادقة البديلة مثل مفاتيح الأمان وبصمات الأصابع والتعرف على الوجه كبدائل لكلمة المرور.
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