قبل الشتاء.. خطوات بسيطة تحمى الحقيبة الجلد من التشقق

جدة - نرمين السيد - وتتناسب الحقائب الجلد مع الأزياء طوال العام، ولكن تؤثر أشعة الشمس على الجلد مع مرور الوقت، وكذا أيضا رطوبة الشتاء.

وتحرص بعض الفتيات فى الحفاظ على حقائبها الجلد وخصوصا المقبلات على الزواج لكونها تخشى من تشقق الجلد أو تغيير اللون، وذلك من خلال عدة طرق وفقا لـ "nantiv" منها:

- عدم ترك الحقيبة الجلد معرضة للهواء، أو وضعها أمام فتحة التكييف، لأنه مع مرور الوقت وانخفاض درجات الحرارة يتسبب ذلك فى التأثير على تشقق الجلد.

- الاحتفاظ بها بعيدا عن الأحواض والطاولات التى بها مشروبات، لأن تسرب المياه بها يغير الماء ملمس الجلد ولونه.

- وللعناية بالحقائب الجلد فى أى طقس يمكن إرفاقها بكيس يمنع تراكم الغبار عليها مما يؤثر على لونها، كما تحميها من ضوء الأشعة فوق البنفسجية، وتحتاج الحقائب إلى حشيها بالورق حتى يمتص الرطوبة.

- لا تخون الحقائب فى أكياس بلاستيكية، لمنع دخول الهواء لها وحمايتها من التعرض للرطوبة.