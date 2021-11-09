مزود بسخان.. بلوفر يناسب برودة أجواء الشتاء

جدة - نرمين السيد - ومع تطور التكنولوجيا، ظهر بلوفر من ماركة "EEIEER" ومزود بسخان مدمج وتم تصميمه للجنسين، باللون البيج بسعر يبلغ 19.99 جنيه إسترلينى.

وكشفت صيحفة "مترو" البريطانية، أن البلوفر مصنوع من 50% أكريليك و30% نايلون و20% بوليستر.

وتم تصميم البلوفر بعنصرى تسخين من الألياف النانوية يولدان حرارة عبر مناطق الجسم، وتتميز بقدرتها على تسخين الجسم فى فترة من 5-10 ثوانى، وتعمل على توليد الحرارة فى منطقتى الخصر والظهر.

ويعد ذلك البلوفر آمن وغير ضار، حيث يستخدم "باور بانك" بسعة تبلغ 4000 ميللى أمبير فى الساعة، أى يعمل لمدة 7 ساعات ويساعد فى الشعور بالدفء بعد شحنها بالكامل.

ويعمل البلوفر على تعزيز الدورة الدموية وتخفيف آلام العضلات فى الشتاء، وتتحكم مصابيح الزر "LED " فى درجة حرارة الحرارة حيث يعمل الزر الأحمر على تسخين الحياكة إلى 60-65 درجة مئوية، و الزر الأرجوانى يعمل على ضبط درجةالحرارة 55-60 درجة مئوية و الزر الأزرق يعمل على ضبط درجة الحرارة لـ 45-55 درجة مئوية.

وأشار التقرير إلى أنه عند ارتفاع درجة حرارة، يعود إلى درجة الحرارة القياسية، بالإضافة إلى ذلك فهو يناسب مجموعة من الأنشطة.