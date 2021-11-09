طرح كمبيوتر أبل الأصلى الذى صنعه ستيف جوبز وستيف وزنياك فى المزاد

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، اليوم، أن من المتوقع وصول سعر جهاز "أبل-1"، الذى يعمل بحالة جيدة، والذى يعد الجد الأكبر لأجهزة "ماك بوك" الأنيقة المصنوعة من الكروم والزجاج، إلى 600000 دولار فى المزاد المقام فى كاليفورنيا.

وجهاز "أبل-1" هو واحد من 200 صنعها جوبز ووزنياك فى بداية قصة بطولة الشركة التى انطلقت من مرآب سيارات حتى صارت عملاقة تكنولوجيا بقيمة 2 تريليون دولار.

وما يجعل هذا الجهاز أكثر ندرة هو حقيقة أنه مغطى بخشب الكوا، وهو خشب غنى بالحصى موطنه هاواى، ولم يُصنع من هذه الأجهزة إلا عدد قليل من الـ 200 حاسوب الأصليين.

وعلق كورى كوهين، خبير "أبل-1"، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: "هذا النوع من الأجهزة يعد مقدسا لهواة جمع الإلكترونيات القديمة وتقنيات الكمبيوتر، مما يجعل المزاد مثيرا حقا لكثير من الناس".