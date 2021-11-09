جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات عن أبرز مواصفات هواتف "Oppo Find X4" حيث تعمل بأفضل وأحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية "Snapdragon 898"، ويساعد ذلك الهواتف فى تقديم أداء أفضل وأسرع. وتقترن هواتف أوبو الجديد ببطارية ذات سعة كبيرة، وتبلغ 5000 ميللى أمبير، مع دعم لتقنية الشحن السريع السلكى بقوة 125 وات، وكذلك الشحن السريع اللاسلكى بقوة 65 وات، وفقا لموقع GSMArena. وتتمتع هواتف أوبو Oppo Find X4 بكاميرات تأتى الرئيسية منها بدقة 108 ميجابيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمعالج حديث وبطارية كبيرة.. أوبو تستعد لطرح هواتف «Oppo Find X4» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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