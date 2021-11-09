اتباعا لنظام الكيتو.. طريقة تحضير كبدة الدجاج الشهية

جدة - نرمين السيد - وهناك طبق يمكن الاستعانة به عند اتباع نظام "الكيتو" للرجيم، وهو "كبدة الدجاج"، ولتحضيرها نحتاج إلى: -ربع كيلو كبدة الدجاج. -3 فصوص من الثوم المقطع. -نصف حبة من عصير الليمون. -ملح. -فلفل أسود. -2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير: فى مقلاة على نار متوسطة، يجب وضع الكبدة وطهيها لحوالى من 5 إلى 7 دقائق حتى يختفى اللون الوردى. ويضاف بعدها الثوم إلى الكبدة فى نهاية الطهى مع عصير الليمون، ثم وضع زيت الزيتون والملح والفلفل، ويقدم الطبق بعدها ساخنا بجانب السلطة الخضراء.

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