بكاميرا رباعية خلفية.. موتورولا تطرح «Motorola Edge 30 Ultra»

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف كاميرا رباعية خلفية، الرئيسية منها بمستشعر 50 ميجابيكسل، مع كاميرا فائقة السرعة 50 ميجابيكسل، مع مستشعر للعمق 2 ميجابيكسل، و مستشعر OIS، مع كاميرا أمامية تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K.

ويقترن "Motorola Edge 30 Ultra" ببطارية يبلغ سعتها 5000 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 68 وات، وفقا لموقع "GSMArena".

ويتميز بشاشته التى يبلغ قياسها 6.67 بوصة من نوع بجودة+ FullHD، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مع تصنيف بتصنيف IP52 لمقومة المياه والغبار.

ويزود الهاتف بذاكرة الوصول العشوائى ومساحة تخزين داخلى تتراوح من 128 جيجابايت إلى 512 جيجابايت.