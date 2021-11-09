تيك توك ينقذ فتاة من الخطف

جدة - نرمين السيد - واستعانت الفتاة التى تبلغ من العمر 16 عاما، عند تواجدها بسيارة الخاطف بعلامة يد متداولة عبر "تيك توك" تشير إلى العنف بالمنزل للتنبيه إلى أنها فى خطر.

وكان على الطريق أحد السائقين، الذى أبلغ شرطة مقاطعة لوريل بعد ملاحظته لفتاة بإحدى السيارات والتى ترسل إشارات تدل على العنف المنزلى وحاجتها للمساعدة.

وكان والدها قدم بلاغا الثلاثاء الماضى عن اختفائها، حتى رآها السائق داخل سيارة فى ولاية كنتاكى بعد أيام من خطفها.

وتمكنت الشرطة من الوصول إليها واعتقلت رجلا يبلغ 61 عاما ويدعى جيمس هربرت، وقالت الفتاة لاحقا إنها سافرت معه عبر ولاية كارولينا الشمالية، تينيسى، كنتاكى وأوهايو، وفقا لبيان مكتب المحافظ.