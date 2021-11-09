شهب الثوريات تسطع فى سماء مصر والمنطقة العربية

جدة - نرمين السيد - تشهد سماء مصر والمنطقة العربية بعد غد الخميس وعلى مدى يومين ذروة تساقط زخة شهب "الثوريات" وهى من الزخات الصغيرة التى يبلغ متوسط عدد الشهب فيها حوالى 10 شهب فى الساعة، ومع ذلك تشتهر هذه الزخة بأن منها شهب عالية السطوع.





وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى تصريح اليوم، إن هذه الزخة تستمر من 7 سبتمبر إلى 10 ديسمبر سنويا وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 11 نوفمبر إلى فجر اليوم التالى.

وأضاف أن شهب الثوريات تنتج من حبيبات الغبار التى يخلفها الكويكب 2004 - TG10، وأيضا من مخلفات المذنب Comet 2P-Encke، مؤكدا أن أفضل مشاهدة لها ستكون بعد منتصف الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من برج الثور، ولكن يمكن أن تظهر الشهب فى أى مكان أخر فى السماء.

وعن أسباب ظهور الشهب، أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد، أن زخات الشهب السنوية تنشأ عندما تمر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس خلال تجمعات كثيفة من الغبار والحصى المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تصطدم بأعلى الغلاف الجوى للأرض وتحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و 100 كيلومتر وتظهر لنا كشريط من الضوء وهذا يؤدى إلى حدوث زخات شهابية تتكرر على أساس سنوى.

وأكد أن ظهور تلك الشهب فى السماء ليس لها أى أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومى على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

من جانبه، أوضح المهندس ماجد أبو زهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، فى بيان أصدره اليوم، أنه من المتوقع أن تصل زخة الشهب إلى ذروة نشاطها عند حوالى الساعة 12 ظهرا بتوقيت جرينتش، لافتا إلى أن بداية مراقبة الشهب بعد ارتفاع نقطة إشعاعها أمام نجوم الثور بعد حلول ظلمة الليل باتجاه الأفق الشرقى وستبقى بعد ذلك حتى بزوغ الفجر اليوم التالى.

وأضاف أنه خلال هذه الوقت من المحتمل أن تنتج أكبر عدد من الشهب عند حوالى الساعة 12 منتصف الليل، عندما تكون نقطة إشعاع الشهب عاليا فى السماء.

وأشار إلى أن القمر سيكون فى طور التربيع الأول بالتزامن مع ذروة هذه الشهب لكنه سيغيب بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلى لذلك لن يشكل أى مشكلة لبقية الليل.

وقال إن شهب الثوريات من الزخات الصغيرة تنتج حوالى 5 إلى 10 شهب بالساعة عند ذروتها، وهناك نوعين منفصلين منها شهب "الثوريات الجنوبية" و "الثوريات الشمالية" وسويا تنشط من أواخر أكتوبر إلى أوائل ديسمبر، والمميز بشأنها أنها غنية بإنتاج كرات نارية وهى عبارة عن شهب أكبر من الشهب المعتادة وأكثر سطوعًا.