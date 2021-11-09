مكافأة 100 ألف يوان لمن يدلى بمعلومات عن أصل كورونا فى الصين

جدة - نرمين السيد - كشفت مدينة صينية واقعة على الحدود الروسية عن مبلغ يصل لـ 100 ألف يوان (13,500 يورو)، مكافأة لقاء أى معلومات حول أصل تفشى وباء كوفيد-19 محليا.





وتمكنت الصين من السيطرة على تفشى الوباء الذى يسببه فيروس كورونا المستجد، من خلال إجراءات قاسية منها الفحوصات المنهجية وإغلاق الحدود والتلقيح، غير أنها تواجه تجددا لانتشار الوباء منذ نهاية أكتوبر الماضى، فى الشمال، فيما السلطات ترد بحزم على أمل انهاء تفشى الوباء قبل موعد الألعاب الأولمبية الشتوية المتوقع تنظيمها فى بكين فى فبراير 2022.

وفى هذا السياق، أعلنت مدينة ريرو شنها "حربا شعبية" على الفيروس بعد تسجيل عشرات الإصابات بكوفيد-19 فى الأيام الأخيرة.

وتبدى السلطات المحلية قلقا خاصا إزاء احتمال انتقال تفشى الفيروس من روسيا عن طريق المهربين والصيادين عبر الحدود، علما بأن مدينة ريرو حدودية مع روسيا ويفصل بينهما نهر آمور.

وفسرت البلدية أن "شن حرب شعبية للسيطرة على الوباء والحماية منه مهم من أجل اكتشاف بأسرع ما يمكن مصدر التفشى وسلسلة العدوى".