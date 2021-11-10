أبل: لا نملك خططا لإطلاق أى عروض متعلقة بالعملات المشفرة

جدة - نرمين السيد - قال المدير التنفيذى لشركة "أبل" الأمريكية تيم كوك، إن الشركة أبدت اهتماما فيما يتعلق بالعملات المشفرة، موضحا فى الوقت ذاته أن الشركة لا تملك خططا حالية لإطلاق أى عروض متعلقة بالعملات المشفرة.





وقال المدير التنفيذى لـ"أبل"، وفق ما أورده موقع "تيك كرانش" التقنى، إنه لن يستثمر رصيد الشركة النقدى فى العملات المشفرة، مضيفا : "لا أعتقد أن الناس يشترون أسهم "أبل" للتعرض للعملات المشفرة، وبالتالى إذا أرادوا القيام بذلك، فيمكنهم الاستثمار مباشرة فى العملات المشفرة من خلال وسائل أخرى.

وأوضح كوك أن "أبل" ليس لديها خطط لمقايضة منتجاتها بالعملات المشفرة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى اهتمام شركته بـ "أشياء أخرى" فيما يتعلق بالعملات المشفرة.

وقال إنه "من المنطقى اقتناء العملات المشفرة كجزء من محفظة متنوعة"، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه لا يقدم بذلك نصائح استثمارية لأحد.

وأشار "تيك كرانش" إلى أن منافسى خدمة محفظة "أبل" الرقمية "أبل باى" مثل "باى بال" و" فينوم" وغيرها، بدأوا فى تقديم خيارات الشراء من خلال العملات المشفرة، ما يجعل هناك نوع من الضغوط على "أبل" للتفكير فى خطوة مماثلة.