آبل تصلح خطأ كبيرا فى نظام تشغيل أجهزة ماك

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ناين تو فايف ماك" المختص بأخبار "آبل"، أن نظام التشغيل "macOS Monterey"، فى أن بعض أجهزة Mac تكون غير قادرة على التشغيل.

وجاء فى بلاغات لعدة مستخدمين، أن أجهزة Mac غير قادرة على التشغيل نهائيًا، فيما يعد ذلك تكرارًا لمشكلات بدء التشغيل بعد تثبيت تحديث macOS، إذ إنها ليست المرة الأولى.

وأصدرت الشركة الأمريكية العملاقة فى مجال التكنولوجيا، بيانا قالت فيه إنها حددت وأصلحت مشكلة فى البرنامج الثابت على شريحة أمان Apple T2 والتى منعت عددًا صغيرًا جدًا من المستخدمين من بدء تشغيل جهاز Mac بعد تحديث macOS".