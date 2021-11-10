نشرة صباحك ومطرحك المرورية: زحام بكوبرى 15 مايو والجامعة للقادمين من الجيزة

جدة - نرمين السيد - وكشف صابر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه اليوم الإعلامية عبير بسيونى، إلى وجود شبورة مائية نتج عنها غلق بعض الطرق منها طريق مصر إسماعيلية الصحراوى، ومحور 30 يونيو أمام الحركة المرورية، ويتم فتحها بعد انقشاع الشبورة.

وأوضح أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند طريق الجيش بدير مسعود وخالد بن الوليد، ومحور أبو قير عند كفر أبو عبده، وعند محور فيكتور إمانويل للمتجه إلى كايرو سيز مول.

ولفت صابر إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات بجميع المحاور، كذلك عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدمات مرورية بإشراف اللواء عمرو البيلى، بما يتلاءم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى بنطاق المدارس والجامعات.

وأشار صابر إلى أن قطاعات الطرق الدائرية تعمل بشكل مرض، ما عدا أعلى الوراق والمرج والكنيسة والمنيب للمتجه إلى البحر الأعظم وعند منطقة الأوتوستراد وكارفور، نتيجة لوجود بعض الأعمال هناك.

وأضاف صابر لـ "صباحك ومطرحك" أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان ومناطق السودان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما وجه اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية مع تنظيم الحركة المرورية بنطاق الأماكن التعليمية منذ الساعة 6 صباحا لتوفير مناخ آمن للطلاب.

وقال عن الكثافة المرورية فى محافظة الجيزة أن الكثافات المرورية تنحصر عند أعلى محور صفط للقادم من الدائرى إلى جامعة القاهرة وشارع ثروت، وأعلى كوبرى الجيزة المعدنى، بينما الكبارى للقادم من الجيزة إلى القاهرة تشهد زحاما بأعلى كوبرى الجامعة وكوبرى 15 مايو، أما باقى الكبارى تعمل بشكل جيد.

أما عن محافظة القاهرة تشهد زحاما عند أعلى كورنيش النيل وخصوصا للقادم من المعادى وحلوان ومتجه إلى مناطق أثر النبى ويمكن استخدام الأوتوستراد، مضيفا الزحام فى منطقة جاردن سيتى، ومطلع كوبرى السيدة عائشة للمتجه إلى القلعة ووسط المدينة، وأعلى كوبرى الحدائق القادم من الوايلى والزاوية إلى مناطق مدينة نصر، ونصح بسلوك شارع مصر والسودان.

واختتم صابر كلامه بتحذير من سلوك كوبرى الحلمية للمتجه من المطرية والكابلات ومحور الفريق العصار إلى مناطق مصر الجديدة والتجنيد، ونصح بسلوك كوبرى سرايا القبة.