«ميتا» تعمل على إزالة خيارات التسويق المتعلقة بموضوعات حساسة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع "ذا فيرج" التقنى فإن المنصة التى تم تغيير اسمها مؤخرا من "فيسبوك" إلى "ميتا" تتخوف من إساءة استخدام نظام الإعلانات الخاص بها لإيذاء الأشخاص المستضعفين.

وقال نائب رئيس المنصة للتسويق والإعلانات جراهام مود إنه ميتا تسعى فى المقابل لتمكين المنظمات غير الربحية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص، مشيرة إلى أن إساءة استخدام خيارات الاستهداف التى نوفرها للمعلنين بحاجة إلى التغيير.

يتيح نظام الاستهداف التفصيلى للمعلنين تحسين الجمهور الذى يرى إعلاناتهم بناء على عدد من المعايير، مثل أنواع الصفحات والمجموعات التى يتبعها المستخدمون على النظام الأساسى، والإعلانات الأخرى التى نقروا عليها، بالإضافة إلى الخصائص الديمجرافية مثل العمر والجنس وأيضا الموقع.