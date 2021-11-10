علماء يكشفون عن أعمق زلزال حدث فى طبقات الأرض: كان فى هذه الدولة

جدة - نرمين السيد - وتمثلت الدراسة فى تحليل فريق من العلماء بجامعة أريزونا، لجميع البيانات التى حصلت عليها شبكة مقاييس الزلازل فى اليابان أثناء زلزال أوجاساوارا الذى وقع فى مايو 2015.

وكانت قوة أكبر هزة فى الحدث تبلغ 7.9 درجة على مقياس ريختر، وتم رصد مركزها قبالة جزر بونين، والتى تعرف أيضا باسم جزر أوجاساوارا.

ورغم اعتقاد العلماء بأن الزلازل غير مرجحة -إن لم تكن مستحيلة - فى هذه المنطقة، تم تسجيل سلسلة من الهزات الارتدادية الأقل شدة فى أعماق الوشاح السفلى للأرض، بما فى ذلك تلك التى وصلت إلى عمق 467 ميلا.