فى صباحك ومطرحك.. ابدأ يومك بـ 7 قواعد للسعادة

جدة - نرمين السيد - وأشارت عبير بسيونى فى صباحك ومطرحك، إلى 7 قواعد للسعادة حتى يبدأ الفرد يومه بفرحة وابتسامة، وحيوية خلال أنشطته اليومية.

وقالت عبير أول قواعد السعادة الـ 7، وهى عدم الكره للآخر مهما أخطأ وتقديم السماح والعذر له، وعدم الانشغال بالمشاكل والهموم مهما كانت.

وتابعت عبير: "عيش حياتك ببساطة مهما شأنك ارتفع، وتوقع الخير دائما، وأعطى غيرك حتى ولو محدش بيعمل معاك اللى انت بتعمله، وابتسم وادعى لغيرك".