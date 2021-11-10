صور- إكسسوارات مهمة فى شتاء 2022

جدة - نرمين السيد - ومن بين مكملات الأناقة التى تنتشر خلال فصلى الخريف والشتاء 2022: -حقائب الكتف الكلاسيكية: تتصدر حقائب الكتف الكلاسيكية عرش الموضة خلال خريف وشتاء 2022، ويمكن ارتدائها بأماكن العمل أو خلال الخروجات المسائية. -الفرو: يتميز فصلى الخريف والشتاء بانخفاض درجة حرارة الطقس، وتبحث الفتيات وقتها على الإكسسوارات والأزياء التى تضيف الأناقة والجاذبية والدفء لمرتديتها. -أقراط اللؤلؤ: لا تزال مجوهرات اللؤلؤ تتألق براقة هذا الموسم، وخصوصا تلك الأقراط الفريدة من اللؤلؤ التى تشعر مرتديتها بالأناقة والتميز. -نظارة الشمس الملونة: تعد من أبرز علامات الموضة، التى تساعد مرتديتها على التألق ومواكبة صيحات الموضة فى 2022. -أحذية رجالى: لا يزال حذاء لوفر الذى يشبه الأحذية الرجالية هو أفضل اختيار للأحذية لمجموعة أزياء الفتيات خلال الفترة الأخيرة، وهو من أكثر الإكسسوارات التى تضفى على الإطلالة لمسة من الراحة والأناقة.

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