«إنستجرام» يطرح ميزة جديدة .. الدفع لمنشئ المحتوى

جدة - نرمين السيد - وكشفت تقرير جاء بموقع "9to5Google" أن إنستجرام قامت بتحديث تطبيقها بنظام التشغيل iOS لهواتف أيفون بعمليات شراء جديدة داخل التطبيق تسمى "اشتراكات انستجرام" بأسعار تتراوح من 0.99 دولارًا أمريكيًا إلى 4.99 دولارًا أمريكيًا.
وأشار التطبيق إلى أنه من المتوقع أن يكون ذلك التحديث جزءًا من استراتيجية الشركة لزيادة تحقيق الدخل من النظام الأساسي مع توفير طريقة للمستخدمين لمنح الأموال للمبدعين الذين يتابعونهم ويحبونهم، وتظهر عمليات الشراء داخل التطبيق على "App Store".
ولفت التقرير باقتراب طرح الميزة قريبا، مشيرة إلى أن الشركة تعمل على توفير القصص الحصرية لهؤلاء الذين يدفعون مقابلها.
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