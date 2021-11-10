البرتغال تفرض غرامة على المديرين عند تواصلهم مع الموظفين بعد ساعات العمل

جدة - نرمين السيد - ووافق البرلمان البرتغالى على تعديل قانون يمنع أرباب العمل من التواصل مع الموظفين بعد الانتهاء من ساعات العمل الرسمية.
ووفقا للقانون الجديد، يفرض على المدراء غرامات مالية عند تواصلهم مع الموظفين بعد انتهاء ساعات العمل سواء اتصال أو رسالة نصية.
ومع انتشار كورونا، أضاف القرار ضرورة التزام الشركة بالنفقات الناتجة عن العمل من المنزل منها دفع فواتير الكهرباء والإنترنت.
وحظر القانون مراقبة الموظفين أثناء عملهم عن بعد، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأصحاب الأطفال دون 8 أعوام، بالعمل من المنزل.
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