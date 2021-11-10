بسعر خيالى.. بيع لوحة شبيهة لـ «الموناليزا»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار المخصصة للمزادات، تم بيع اللوحة المطابقة للوحة "الموناليزا" مقابل 201 ألف يورو أى 242.634 دولار.
وأشارت دار آرتكوريال إلى أن تلك النسخة التى يعود تاريخها إلى عام 1600 تقريبا وتبدو مشابهة بشكل لافت للنظر للنسخة الأصلية، ستباع بمبلغ يتراوح بين 150 ألف يورو و200 ألف يورو، وفقا لوكالة "رويترز".
ويذكر أن لوحة "الموناليزا" الأصلية، اشتراها الملك فرانسوا الأول ملك فرنسا من الفنان فى عام 1518 موجودة فى متحف اللوفر فى باريس وليست للبيع.
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