لو مستعجلة.. طريقة عمل الكفتة فى الفرن بسهولة

جدة - نرمين السيد - ويوجد طريقة لتحضير سهلة وسريعة لتحضير كفتة "اللحم المفروم بالفرن"، ولطهيها نحتاج إلى بعض المقادير المتوفرة بمطبخك.

ولإعداد كفتة اللحم المفروم بالفرن لـ 3 أشخاص، نحتاج إلى:

-500 جراما من اللحم الضانى المفروم.

-2 حبة من البصل مفروم.

-ملح.

-فلفل أسود.

-ملعقة كبيرة من النعناع اليابس.

-ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

-ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

-نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

-رغيف من الخبز المحمص.

طريقة التحضير:

فى وعاء عميق نحتاج لنقع الخبز المحمص فى الماء، ثم عصره حتى يصبح عجينة.

وبعدها يجب إضافة جميع مكونات الكفتة ومعها عجين الخبز ومزجها يدويا لمدة 10 دقائق حتى يصبح الخليط ناعما.

ونبدأ فى تشكيل أصابع الكفتة على الأسياخ أو ملعقة خشبية، ثم وضعها على ورقة زبدة أو طبق مخصص للفرن.

وضع الكفتة فى الرف السفلى من الفرن على حرارة 250 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة ثم بعدها وضعها فى الرف العلوى من الفرن لمدة 10 دقائق.

وتترك الأسياخ لتهدأ وبعدها توضع فى طبق التقديم وتزين بالبقدونس.