تغريم «جوجل» 2.42 مليار يورو لانتهاكها قواعد حماية البيانات

جدة - نرمين السيد - أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبى، وهى ثانى أعلى محكمة فى الاتحاد الأوروبى، حكما اليوم الأربعاء بالموافقة على قرار المفوضية الأوروبية بتغريم شركة جوجل الأمريكية 2.42 مليار يورو "أى ما يعادل 2.8 مليار دولار" لانتهاكها لقواعد خصوصية البيانات المتبعة فى دول الاتحاد الأوروبى.





ويأتى هذا الحكم بعد أن اتهمت المفوضية الأوروبية شركة الإعلانات الإلكترونية الأمريكية (جوجل) بأنها قامت بتفضيل مصلحتها الخاصة وانتهجت ممارسات غير قانونية فيما يتعلق باعلانات البحث والتسوق من أجل تعزيز مكانتها المهيمنة فى السوق.

وكانت شركة جوجل قد لجأت إلى المحكمة العامة الأوروبية من أجل تفنيد الاتهامات التى وجهت إليها من المفوضية الأوروبية.

وذكرت المحكمة الأوروبية فى بيان اليوم الأربعاء - أن شركة جوجل قد استخدمت اللوغاريتمات فى تفضيل خدماتها الاعلانية فى صفحات نتائج البحث من خلال تفضيل هذه الاعلانات فى وسائل العرض واماكنها، بينما قامت بتأخير وضعية الإعلانات الأخرى فى انتهاك واضح لسياسة المنافسة.

وأكدت المحكمة أن حكمها الصادر اليوم يعتبر تعزيزا وعلامة بارزة فى سياستها فى تبنى إجراءات لمكافحة انتهاك الثقة المعمول بها فى دول الاتحاد الأوروبى.

وسيكون أمام شركة جوجل الفرصة للاستنئناف على هذا الحكم الذى لم تعلق المفوضية الأوروبية عليها حتى الآن.