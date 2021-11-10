بشاشة وبطارية كبيرة وكاميرا دقيقة.. أبرز مواصفات هاتف بوكو الجديد

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Poco M4 Pro 5G" بشاشة كبيرة يبلغ قياسها 6.6 بوصة، من نوع IPS LCD، تبلغ دقتها 1080 فى 2400 بيكسل، كما أنها مزودة بطبقة محمية من الزجاج Gorilla 3.
وتم تزويد الهاتف بكاميرا فائقة الدقة لعشاق التصوير، وتأتى الكاميرا الخلفية بمستشعر رئيسى بدقة 50 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا فائقة الدقة وتبلغ 8 ميجابيكسل، كما تمت مضاعفة دقة كاميرا السيلفى إلى 16 ميجابيكسل.
ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، وفقا لما جاء فى موقع "gsmarena".
وتم توفير بطارية كبيرة تبلغ قوتها بقوة 5000 ميللى أمبير، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، كما يطرح الهاتف بثلاثة ألوان وهى الأزرق والأسود والأصفر.
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