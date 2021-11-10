عمرها 250 ألف عام.. اكتشاف جمجمة طفل داخل كهف بـ جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وتم العثور على الجمجمة فى أعماق منظومة كهوف "ريزينج ستار" بجنوب إفريقيا، ووفق معطيات نشرتها مجلة Science، فإن الباحثين اكتشفوا فى الموقع 28 جزءا من جمجمة و6 أسنان تعود لطفل يرجح أن عمره ما بين 4-6 سنوات عاش قبل 240-335 ألف عام، أى قبل حوالى 250 ألف عام.
وأوضحت المجلة أن الجمجمة المكتشفة والتى تعود لطفل من جنس naledi Homo تعد الأولى من نوعها التى يعثر عليها العلماء.
وحسب المصدر فإن المثير فى الأمر أن علماء الأنثروبولوجيا لم يعثروا بجانب الجمجمة على أى عظم من عظام الهيكل العظمى للطفل، فى حين أنهم عثروا على رفات الطفل بعيدا عن رفات حوالى 20 شخصا من البالغين بما فيها الأسنان.
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