فيديو- هربا من الفيضان.. أسترالى يتعلق بشجرة لمدة 6 ساعات

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بى.سى) إن الرجل (33 عاما) كان يقود سيارته بالقرب من نهر تود فى منطقة أليس سبرينجز عندما جرفت الفيضانات سيارته بعد هطول أمطار على مدى 24 ساعة.

وأضافت الإذاعة نقلا عن الشرطة أن خدمة الإطفاء استغرقت أكثر من 6 ساعات، لتجنب تعريض الآخرين للخطر، حتى أنقذت الرجل الذى تشبث بالحياة.

وقال كريج ليدلو القائم بأعمال مساعد مفوض شرطة ولاية الإقليم الشمالى النائية إن الرجل لم يصب بأذى لكن سيخضع للفحص فى مستشفى محلى.