آبل تعلن انضمام الرئيس التنفيذى لشركة جونسون آند جونسون لها فى يناير 

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "آبل" الأمريكية لتصميم وتصنيع الالكترونيات وأجهزة الحاسوب، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التنفيذى لشركة "جونسون آند جونسون" للأجهزة الطبية والأدوية، اليكس جورسكى سينضم لمجلس إدارة آبل فى شهر يناير القادم بعدما يقدم استقالته من "جونسون آند جونسون".





وتأتى هذه الخطوة فى إطار مخططات شركة "آبل" لتطوير تقنياتها الخاصة بأنظمة الرعاية الصحية وإتاحة البيانات لمستخدميها والأطباء المشرفين عليهم. وقال الرئيس الرئيس التنفيذى لشركة "آبل" تيم كوك فى بيان صحفى إن جورسكى لدية رؤية فيما يتعلق بأنظمة الرعاية الصحية بالإضافة لشغفه بالتكنولوجيا. يشار إلى أن شركة "آبل" طورت عدة إصدارات من ساعات "آبل" التى لديها قدرات طبية من بينها إجراء قياسات لبعض البيانات الطبية الخاصة بالمستخدمين مثل قياس نبض القلب ونسبة الأكسجين فى الدم وضغط الدم وغيرها. وأوضح كوك أنه بانضمام جورسكى لشركة "آبل" فإن الشركة يمكنها أن تطور خواص جديدة بساعاتها لتضمن على سبيل المثال مجسات جديدة لقياس الموشرات الطبية للمستخدمين، بالإضافة لإمكانية استخدام خبراته فى تطوير مشاريعها الطبية.

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