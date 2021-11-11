تنافس تسلا.. الخطوات الأولى لـ إنتاج سيارة أبل

وحسب وكالة "بلومبرج" الإخبارية، فقد عينت "أبل" كريستوفر مور مدير برمجيات السائق الآلى سابقا فى "تسلا"، الذى يعتقد أنه كان على خلاف مع مؤسس الشركة إيلون ماسك.
وقال المصدر إن مور يقدم تقاريره إلى ستيوارت باورز، وهو مسؤول تنفيذى سابق آخر فى "تسلا"، انضم إلى "أبل" العام الماضى، لتطوير مشروعها لإنتاج سيارة.
وقالت "بلومبرج" إن "هذه الخطوة تشير إلى أن أبل تمضى قدما فى محاولات تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية، وهو سباق عالى المخاطر مع شركات صناعة السيارات مثل تسلا".
وأوضحت أن "مور ينضم إلى قسم معروف بسريته، حيث لم تعلن أبل أبدا عن خطط سياراتها".
وكان خلاف مور مع ماسك خرج إلى العلن فى وقت سابق، عندما انتقد الأول مبالغة الثانى فى قدرات السائق الآلى بسيارات "تسلا".
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