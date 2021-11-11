سنغافورة: ليس هناك خطط لـ تلقيح الحيوانات ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعد أن إصابة 4 أسود آسيوية فى نايت سفارى بفيروس كورونا السبت الماضى، عندما ظهرت عليهم علامات إصابة خفيفة لكورونا مثل السعال والعطس والخمول.

وذكرت هيئة "مانداى وايلد لايف جروب" أنه لم يتم تطعيم أى حيوان فى حديقة الحيوانات أو حدائق الحياة البرية فى سنغافورة ضد كورونا ولا توجد حاليا خطط للقيام بذلك.

وردا على استفسارات من صحيفة "ستريتس تايمز"، أوضحت الهيئة أن هناك حاجة إلى مزيد من الفهم لسلامة وفعالية التطعيم للحيوانات.

وأضافت: "نحن نتحقق من الأمر مع نظرائنا العالميين فى حدائق الحيوان الذين بدأوا فى تجربة اللقاحات لبعض حيواناتهم".