شركة صينية تطلق هاتفا لـ الاستخدام الشاق بسعر تنافسى

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة إن الهاتف يدعم فئات الحماية IP68 وIP69K وMIL-STD-810G، ما يجعل لديه المقاومة ضد الماء والأتربة والغبار، وكذلك لديه القدرة على تحمل السقوط على الأرض بفضل الحواف المطاطية.

زودت شركة "Oscal" هاتف "s60"، بشاشة قياسها 5.7 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 720 × 1440 بيكسل، إضافة إلى بطارية بقوة 4980 مللى أمبير فى الساعة، وتمتد فترة تشغيلها إلى يوم كامل.

ينبض بداخل الهاتف معالج ميديا تيك Helio A22، كما أنه به ذاكرة وصول عشوائى سعة 3 جيجابايت وأخرى داخلية سعة 16 جيجابايت، يمكن تزويدها ببطاقة الذاكرة microSD الخارجية حتى 128 جيجابايت.

يزن الهاتف الجديد 255 جراما ولا يزيد سمكه على 14 ملم، ويدعم إصدارًا معدلًا من نظام التشغيل "أندرويد 11" الذى تقدمه جوجل، ويحمل اسم Doke OS 2.1،

دقة وضوح الكاميرا الأمامية للهاتف تبلغ 5 ميجابيكسل، أما الرئيسية 8 ميجابيكسل كما زودتها الشركة بمستشعر سونى IMX355.

ويدعم الهاتف الذكى أوسكال S60 الجديد شبكة الواى فاى WiFi 802.11 b/g/n وتقنية البلوتوث 4.2 وشبكة LTE.