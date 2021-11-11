نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. مناطق الازدحام وخريطة البدائل

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه الإعلامية "عبير بسيونى"، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات بمحور أبو قير عند جنكيز ومنطقة كفر أبو عبده، وتوجد أحجام متفرقة فى محور فيكتور إمانويل المتجه لكايرو سيزمول.

ولفت صابر إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات بجميع المحاور، كذلك عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدمات مرورية بإشراف اللواء عمرو البيلى، بما يتلاءم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى بنطاق المدارس والجامعات.

وأشار صابر إلى أن قطاعات الطرق الدائرية تعمل بشكل مرض، ما عدا أعلى الكونيسة والمنيب للمتجه إلى مناطق الأوتوستراد، وأعلى مناطق الواحات القادم من مناطق القوس الغربى إلى مناطق الصحراوى والمريوطية، نتيجة لوجود بعض الأعمال هناك.

وأضاف صابر لـ "صباحك ومطرحك" أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، وعند الاتجاه الآخر أعلى منطقة المنصورية للمتجه إلى أكتوبر والشيخ زايد لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما وجه اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية مع تنظيم الحركة المرورية بنطاق الأماكن التعليمية منذ الساعة 6 صباحا لتوفير مناخ آمن للطلاب.

وبالنسبة لمحافظ الجيزة تشهد زحاما عند محطة مترو الجامعة للقادم من أعلى كوبرى فيصل إلى مناطق الدقى ، وكذلك أعلى كوبرى الجيزة المعدنى نتيجة زيادة تدفق الحركة المرورية للقادم من محافظة الجيزة ومتجه إلى ميدان الجيزة ومناطق القاهرة، بالإضافة إلى منزل محور صفط ولكن يعد محور أحمد عرابى بديلًا جيدًا.

أما محافظة القاهرة بها زحام عند كورنيش النيل للقادم من الساحل إلى التحرير، ويمكن استخدام شارع شبرا، ولكن للمتجه من المعادى إلى مناطق أثر النبى والملك الصالح ووسط المدينة، يمكن استخدام محور الأوتوستراد، بينما كوبرى الحدائق من الزاوية والوايلى إلى الفنجرى يمكن استخدام شارع مصر والسودان، مشيرا إلى ارتفاع الكثافات المرورية عند كويرى الحلمية للقادم من الكابلات ومناطق التجنيد إلى مناطق مصر الجديدة.