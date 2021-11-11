«صباحك ومطرحك».. 6 فؤاد للعزوبية فى اليوم العالمى للسناجل

جدة - نرمين السيد - وأشارت بسيونى، إلى أن هناك دراسة أثبتت فوائد للعزوبية فى اليوم العالمى للسناجل، قائلة: "متحزنش أنك سنجل بالعكس هناك 6 فوائد أثبتتها دراسة علمية عن العزوبية".
وتابعت: "الدراسة أثبتت أن الناس السنجل لا يتعرضون لمخاطر القلب، وتقدر تقضى وقت كبير مع صحابك وعيلتك، وكمان تقدر تمارس رياضتك المفضلة بشكل أفضل".
وأستطردت: "العزبية تقدر تزود قدرتك على الإبداع بشكل أكبر وتجعلك تتأمل وتفكر، وتهتم بلياقتك البدنية، وتتمتع بحرية أكبر، يعنى باختصار أنت رئيس جمهورية نفسك".
يذكر أن الصين اختارت يوم 11-11 عام 1993 احتفالا بيوم السناجل أو يوم العزاب.
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