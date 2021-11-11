إيلون ماسك يبيع أسهما بقيمة 5 مليارات دولار

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تك كرانش" التقنى أن ذلك يأتى بعد فترة وجيزة من الاستطلاع الذى أجراه إيلون ماسك عبر "تويتر" حول ما إذا كان يجب عليه بيع 10% من حصته الضخمة فى الشركة أم لا.

وقام ماسك ببيع ما قيمته 1.1 مليار دولار من الأسهم لدفع ضرائب الدخل على خيارات الأسهم التى مارسها أيضا فى ذلك اليوم، وقد تمت هذه المعاملات بناء على خطة تداول مرتبة مسبقا تم تبنيها فى منتصف سبتمبر.

ونفذ ماسك فى يومى الثلاثاء والأربعاء المبيعات المتبقية، ولا تشير الإيداعات التى توضح بالتفصيل عمليات التخلص هذه إلى أنها مخططة مسبقا.

وأجرى إيلون ماسك مؤسس "تسلا" استطلاعا للرأى، السبت الماضى، عبر شبكة التواصل الاجتماعى "تويتر" حول فكرة بيع 10% من أسهمه فى الشركة، مؤكدا أنه "سيلتزم بنتائج الاستطلاع، مهما كانت النتيجة التى سيذهب إليها الاقتراع".