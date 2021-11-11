«ناسا» و«سبيس إكس» ترسلان 4 رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية

وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن مركبة الإطلاق أقلعت من مركز كينيدى الفضائى التابع لناسا فى ولاية فلوريدا الأمريكية، وبث تلفزيون ناسا إقلاع مركبة الفضاء، التى أطلق عليها الطاقم اسم إندورانس، على الهواء مباشرة من كيب كانافيرال.
ومن المنتظر أن يصل الطاقم المؤلف من 3 رواد أمريكيين ورائد من وكالة الفضاء الأوروبية إلى محطة الفضاء، التى تدور على ارتفاع 400 كيلومتر تقريبا من الأرض، مساء الخميس بعد رحلة تستغرق نحو 22 ساعة.
يذكر أن هذا هو ثالث طاقم "عامل" لمحطة الفضاء الدولية يتم إرساله إلى مدار على متن كبسولة دراجون منذ بدأت ناسا وسبيس إكس العمل معا لاستئناف عمليات الإطلاق إلى الفضاء من أراض أمريكية العام الماضى بعد توقف استمر 9 سنوات مع نهاية برنامج رحلات المكوك الفضائى الأمريكية فى عام 2011.
وأسس الملياردير إيلون ماسك شركة سبيس إكس فى عام 2002.
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