لأجل الصحة والتعليم.. رئيس بيرو يبيع الطائرة الرئاسية

جدة - نرمين السيد - وحظر "كاسيلو" حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية اليوم، الخميس، سفر أى مسؤول بالدولة بالطائرة فى الدرجة الأولى وذلك من أجل إنهاء امتيازات العديد من المسئولين.
وكانت بيرو التى تشهد تسجيل أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا للفرد فى العالم، قد تخطت فى 24 أكتوبر الماضى عتبة 200 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
يذكر أن بيرو البلد الواقع على الساحل الغربى لأمريكا الجنوبية والبالغ عدد سكانه 33 مليون نسمة، سجل 2.2 مليون إصابة بالفيروس حتى الآن.
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