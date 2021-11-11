عربيتك- النشرة المرورية.. زحام بمحور الخليفة المأمون

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جدة - نرمين السيد - وقال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن اليوم الخميس، له طابع خاص بالحركة المرورية ويشهد انخفاضا ملحوظًا فى معدلات السير، وتتراوح معدلات السير بين 60 إلى 65% على معظم المحاور المرورية.
وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "عربيتك" مع الإعلامى معتز عاطف، اليوم الخميس، أنه على وشك الانتهاء من فترة الذروة الصباحية، وتشهد الكثافة المرورية هدوءا نسبيا على عدد من محاور محافظات الوجه البحرى والوجه القبلى وكذلك الطرق المؤدية إليهما.
ولفت صابر، إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.
كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر لحركة السيارات خلال فترة الذروة المسائية.
أما قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، قال عنها صابر أنها مازالت جميع محاورها تعمل بشكل مرضى عدا مناطق الأعمال وهى أعلى الكنيسة والمنيب وأعلى منطقة الأوتوستراد، كما أن محور 26 يوليو يعمل بشكل مرضى وطبيعى.
وأوضح صابر لـ "عربيتك" أمن جميع محاور محافظة الجيزة تعمل بشكل مرض وطبيعى، عدا أعلى كوبرى الجيزة المعدنى القادم من الهرم ومتجه إلى ميدان الجيزة.
وقال عن الكثافة المرورية بمحافظة القاهرة: "يقابلنا بعض الزحام عند منطقة جامعة عين شمس وتحديدا بمحور الخليفة المأمون، لذا القادم من مناطق روكسى إلى وسط المدينة يمكن سلوك محور روكسى الجديد، بالإضافة إلى زحام بأعلى كوبرى الحدائق المتجه من الوايلى والزاوية إلى مناطق الفنجرى ويمكن استخدام شارع مصر والسودان، كما أن محور العروبة وتحديدا صلاح سالم من عند منطقة العروبة القادم من الفردوس إلى أرض المعرض به زحام ويمكن سلوك محور النصر.
واختتم بأن باقى الكبارى التى تنقل الحركة بين القاهرة والجيزة جميعها تشهد أحجاما متوسطة وأقل من متوسطة ولا ينصح بتغيير أى مسارات.
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